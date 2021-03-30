ФОТО. Бобровый и Лебединый домики – необычное место для отдыха на озере Усмас
Foto: Publicitātes foto

Продолжающаяся вот уже второй года пандемия сильно ограничила наши путешествия в другие страны. К счастью, поездок по Латвии это пока не коснулось, а, значит, отправляться на отдых можно куда угодно – да вот хотя бы на озеро Усмас, где у любого желающего есть возможность переночевать в Бобровом или Лебедином домике.

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Гостевой дом Vesels veselumā расположен в Усме, напротив природного заповедника Морицсалы. "Идея домиков на воде возникла у нас давно, примерно 10 лет назад, – говорит хозяйка гостевого дома Харина Бруклене. – Хотелось сделать что-то, где можно было бы отдохнуть от людей, городской суеты, от всего мира и побыть в тишине, и чтобы вокруг был полный покой. Потом нам захотелось чего-нибудь экзотического на озере Усмас, и в 2017 году появился первый домик".

В Бобровый домик можно "приплыть" на плоту, но, когда становится теплее и уровень воды падает – до него можно дойти и пешком. К Лебединому же дому вас привезет лодка. Зимой, когда озеро замерзало, до домиков можно было дойти даже по льду.

По словам хозяйки, создание домиков было непростым делом: "Рассматривали несколько вариантов, потому что нужно было предусмотреть много разных вещей: ветер, уровень воды, лед, погоду… А потом нужно было придумать как все устроить так, чтобы гостям в доме было комфортно и был доступ ко всему необходимому. До сих пор возникают какие-то новые задачи, которые нам приходится решать".

ФОТО. Бобровый и Лебединый домики – необычное место для отдыха на озере Усмас
Foto: Publicitātes foto

Площадь Бобрового домика 18 кв.м., Лебединого – 12 кв.м. Интерьер в них подбирался в соответствие с выбранным животным и текущим временем года. В итоге Лебединый домик оказался "белым и пушистым", а Бобровый – с корягами в интерьере – как и положено настоящей бобровой хатке. Лебедей, кстати, здесь можно встретить самых настоящих, но хозяева убедительно просят птиц не кормить, особенно хлебом.

Бобровый домик вмещает до четырех человек – в нем есть двуспальная кровать и двуспальный же диван-кровать. А также холодильник, печурка, туалет, посуда и другие бытовые принадлежности. Рядом с домом расположена небольшая смотровая вышка, с которой можно любоваться окрестностями озера Усмас.

Лебединый домик рассчитан на двоих человек – в нем также есть двуспальная кровать, холодильник, печка и все необходимое. Рядом расположен также банный домик, в котором также есть душ и туалет. По словам хозяйки, скоро на воде появится еще один домик – Заячья банька на озере Усмас – в котором помимо всего перечисленного будут еще душ, туалет и баня.

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