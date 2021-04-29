ФОТО. Фантастическая Адамовская природная тропа, с которой открываются отличные виды

Адамовская природная тропа – одно из многих великолепных мест природного парка "Излучины Даугавы". Она расположена рядом со смотровой площадкой на въезде в Краславу со стороны Даугавпилса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Адамовская природная тропа расположена на территории парка Аугшдаугава и пролегает вдоль реки Даугава. Тропу создали в 1998 году студенты Даугавпилсского университета под руководством ректора Бруно Янсонса. Сама тропа довольно сложная – петляя, она уходит то вверх, то вниз. Протяженность тропы, берущей начало со смотровой площадки городища – 1,8 км.

Прогулка по Адамовской природной тропе позволяет познакомиться с местной природой во всем ее разнообразии. Здесь обнаружено 755 видов папоротника – 45% из растущих в нашей стране, а также 50 из 79 разновидностей улиток, встречаемых в Латвии. В результате исследований обнаружены такие охраняемые виды птиц, как черный аист, крохаль, белый дятел. А еще с тропы открывается прекрасный вид на Краславу и Даугаву.

По тропе можно пройти двумя способами: более сложный – от начала и до конца тропы, взбираясь по всем лесенкам; и простой – для тех, то хочет просто прогуляться вдоль Даугавы.

В нынешнем году тропу было решено подлатать – на ней установили информационные стенды, указатели и скамейки, восстановили находившиеся в наиболее критическом состоянии участки лестниц и ступенек, восстановили смотровую платформу, а также установили деревянные скульптуры и счетчик посетителей.

А в целом – Адамовская природная тропа красива в любое время года, но особенно восхитительна она весной, когда здесь обильно цветут подснежники, и осенью, когда в разноцветный наряд одеваются окружающие деревья.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.