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Балви
ФОТО. К Рождеству готовы! 25 самых красивых новогодних елочек Латвии
Foto: Elīna Emare, Andrejs Jemeljanovs, Balvu novada pašvaldības arhīvs

Уже в ноябре латвийские города начинают готовиться к зимним праздникам и украшать улицы и дома разноцветными гирляндами и фонариками. И это мы не говорим о главном символе праздников – елочке. В этом году Тургид также решил выяснить, как выглядят самые красивые елочки в Латвии.

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Наши коллеги составили гигантскую подборку из 67 городов, а мы выбрали из них наиболее, на наш взгляд, привлекательные.

В этот список не вошла Рига – она, как столица, может позволить себе намного больше небольшого городка где-нибудь в Латгалии. Зато остальные 25 наиболее интересных городов оказались разбросаны по всей стране: в подборке вы встретите как солидные елки из Лиепаи и Вентспилса, так и симпатичные елочки из Лиелварде или Мазсалацы.

Алуксне

ФОТО. К Рождеству готовы! 25 самых красивых новогодних елочек Латвии
Foto: Māris Šļivka

Елочка в Алуксне попала в наш список впервые и несмотря на свой статус новичка, смогла составить серьезную конкуренцию многим старожилам – нам кажется, что не в последнюю очередь благодаря очень симпатичной подсветке.

Последние два года елку в Алуксне устанавливают около администрации Алуксненского края. Ель состоит из отдельных еловых веточек, которые закреплены на деревянном каркасе. Общая стоимость установки ели в этом году составляет 1640 евро. В украшении дерева использовались как украшения прошлых лет, так и новинка – снежинки. Концепцию дизайна новогодней елки в Алуксне много лет разрабатывает художник Алуксненского центра культуры Гинтарс Чербиков.


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Балви

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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