ФОТО. Лиепая нарядилась к новогодним праздникам
Foto: Kārlis Volkovskis, Liepājas pašvaldība

Конец ноября – начала декабря – то самое время, когда большинство городов в Латвии наряжаются к предстоящим праздникам. Так, например, в Лиепае в этом году рядом с большой рождественской елкой появился не менее впечатляющий светящийся воздушный шар, высотой 16 метров.

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Этот воздушный шар придумал тот же самый дизайнер – Кристап Штобис из компании December Design – который создал и сияющую карету, установленную в этом году в Огре. (Про украшения в Огре мы писали ЗДЕСЬ.)

Воздушный шар установлен в Лиепае на улице Лиела, 14, рядом с Лиепайским университетом и рождественской елкой. При создании объекта было использовано более 2,5 километров световых струн, одновременно горят более 27 тысяч светодиодов. По словам представительницы December Design Мадары Кандевицы, для создания воздушного шара было использовано более 600 метров металлических изделий, поэтому он является одним из самых конструктивно сложных рождественских украшений 2020 года в странах Балтии.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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