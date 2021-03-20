ФОТО. Необычное место для ночлега под Ригой: купольный дом Ārpus laiks

В Латвии есть много интересных гостевых домов, но даже среди них Ārpus laiks ("Вне времени") выделяется своим как необычным внешним видом, так и внутренним убранством. Этот купольный дом можно считать настоящим – и очень удачным – экспериментом для его владельцев: ведь они создали его сами, начиная от рисунка на листе бумаги и заканчивая возведением самого дома и тщательным подбором интерьера. На месте, где сейчас расположились чудесный парк с прудом, цветущие клумбы и купольный дом, шесть лет назад было болото и непроходимые джунгли из кустов и деревьев.

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Необычное деревянное здание и застекленная отапливаемая терраса, на которой могут разместиться до 200 человек, были построены за пару лет. В то же врем, пока построек не существовало, молодожены предпочитали говорить "да" на небольшом острове на пруду. Потом появилось здание с залом для семинаров и террасой для свадеб и корпоративов, а полтора года назад хозяева начали размещать посетителей в двух дизайнерских номерах.

На дизайн одной из комнат большое влияние оказали работы Сальвадора Дали. В ней хозяйка дома Илзе Берзиня и художница Илзе Крастиня, которая также участвовала в создании интерьера здания, смогли поэкспериментировать с цветами, фактурами и формами мебели. В номере есть подвесная кровать и пианино, превращенное в барную стойку и секретер. Весь текстиль и мебель в номере - из поездки хозяев в Иран.

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Другая комната для гостей оформлена в стиле бохо с выкрашенными стенами и гамаком. Третья комната на втором этаже здания подходит для небольшого обеда или спокойного чтения книг.

Поскольку почти вся мебель в гостевом доме была изготовлена или отреставрирована владельцем гостевого дома Янисом, то его жена Илзе и работавшая с ними художница Илзе Крастиня могли реализовывать все свои, даже самые смелые фантазии, и у них не существовало никаких ограничений.

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До того момента, как хозяева решили построить свой собственный купольный дом, у ни х не было никакого опыта проживания в подобных сооружениях, поэтому в процессе проектирования пришлось включать воображение. Первоначальной идеей был спокойный семейный отдых с банными ритуалами, но в итоге решили, что гостевой дом будет местом только для взрослых. По словам хозяйки, отдых здесь должен стать некоей "перезагрузкой" для родителей, временем для двоих, когда не надо ни о чем думать.

Поскольку страсть хозяйки - искусство и музыка, "Вне времени" немыслим без концертов. "Для нас было большой честью и удовольствием принимать маэстро Раймонда Паулса, Вестардса Шимкуса, Каспарса Земитиса, Резию Калниню, Даумантса Калниньша, вокальную группу Framest, Раймонда Озолса, Матиса Чударса и других артистов. Положительные эмоции, которые исходят от публики после концерта, заставляют снова задуматься о новых концертных программах, с которыми, надеюсь, мы сможем познакомиться уже этим летом", - говорит Илзе Берзиня.

Foto: Publicitātes foto

Кроме всего прочего, гостевой дом – очень дружелюбное по отношению к домашним питомцам место. Здесь даже живут три собаки – хаски, маламут и московская сторожевая, с которыми можно познакомиться, если сами гости этого захотят.

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