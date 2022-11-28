ФОТО. Необычные зимние виды Ценского болота рядом с Ригой

Зимние виды латвийской природы продолжают удивлять, хотя на дворе технически все еще ноябрь. Совсем недавно мы показывали, как выглядит заснеженный Скриверский дендрарий. А теперь пришла очередь Ценского болота, которое находится всего в 30 километрах от Риги и позволяет отлично прогуляться по нему в любой выходной день.

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Ценское болото является вторым по величине в Латвии; это особо охраняемая территория, а также территория Natura 2000. В свое время площадь Ценского болота приравнивалась к площади Тейчского болота, которое является крупнейшим в Латвии (19 587 га), но в результате человеческой деятельности его общая площадь уменьшилась до 6000 га.

Foto: Agris Krusts

Здесь все еще можно найти торф, и посетители могут взглянуть на место его добычи. А вдоль тропинки размещено несколько информационных стендов, рассказывающих о добыче торфа на территории Латвии в начале XX века и сейчас. На тропе также расположены две смотровые вышки, с одной из которых открывается отличный вид на торфяные поля.

Тропа на болоте кольцевая, но первую часть пути вам придется пройти по прямой и на развилке повернуть направо – дальше вас ждет прогулка вдоль самого большого озера на болоте (озера Скайста); вторая смотровая вышка, рядом с которой находится часть отреставрированной военной дороги, построенной в период Первой мировой войны для нужд армии, и возвращение обратно – на прямую дорогу.

Фотографиями прекрасного Ценского болота с Тургидом поделился Агрис Крустс.