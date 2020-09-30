ФОТО. Новый пешеходный маршрут по Юрмале – деревянные дома, школа садоводства и мост через Лиелупе

Этим летом Юрмальский туристический информационный центр создал три новых маршрута для прогулок по Юрмале – пешеходных и на велосипеде. Одним из них стала прогулка по Вецбулдури – " Вецбулдури. Царство цветов и деревянного зодчества". Этот маршрут, длиной примерно в четыре километра проходит по дачному району Вецбулдури, который сейчас считается памятником градостроительства государственного значения.

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И пусть вас не пугает это страшное словосочетание – район действительно очень забавный, а маршрут допускает отклонения в разные стороны от "главной магистрали", что только добавляет ему интереса. DELFI подтверждает: мы сами по нему ходили и остались очень довольны!

Раньше район Булдури назывался Белдерлини. Такое название произошло от фамилии паромщика Яниса Билдринга, который в 1495 году получил право пользования этим районом, переправой и корчмой для отдыха путников.

В 1830-х годах Бильдерингсгоф стал излюбленным местом отдыха и купания рижан. Попасть сюда можно было с помощью переправы через реку. К 1875 году на землях поместья были построены уже 400 дач. 2 марта 1920 года правительство Латвии объединило разбросанные по побережью курортные поселки под одним общим названием – Рижское Взморье, а в 1922 году поместье Бильдерингсгоф окончательно переименовали в Булдури.

Территорию между железной дорогой и речкой Лиелупе называли Вецбулдури. Когда-то это был рыбацкий район с несколькими дачами. В 1833 году землю начали делить на участки и сдавать дачникам, а заезжих отдыхающих размещали в хозяйственных постройках.

Пешеходный маршрут начинается от железнодорожной станции "Булдури", которая после открытия в 1877 году железнодорожной линии Рига-Тукумс стала первой остановкой на территории Юрмалы. Здание вокзала в стиле функционализма было построено по проекту архитектора Волдемара Озолиньша.

Foto: Artis Veigurs

Далее прогулка ведет по проспекту Виенибас, где вдоль улицы выстроились несколько жемчужин юрмальской архитектуры. Здания с застекленными верандами и богатой декоративной резьбой по дереву, роскошные башенки и оригинальные кованые металлические заборы. Здесь же находится здание кафе, построенное в популярном в XX веке стиле кафе-павильонов.

Один из самых известных строителей Риги, бизнесмен Людвиг Нейбургс (1873–1948), когда-то жил в доме, построенном в стиле модернизированного классицизма на проспекте Виенибас, 28, по проекту архитектора Эйжена Лаубе.

Пройдя дальше по улице Стендес, можно увидеть красивые архитектурные постройки начала XX века с мотивами неоренессанса, а на улице Вилю можно увидеть необычное здание с бельведером, перекрытым куполом, что свидетельствует о влиянии восточной архитектуры.

Обратный путь вдоль реки Лиелупе проходит мимо крупнейшего в странах Балтии парка водных развлечений Līvu akvaparks и Булдурской садоводческой средней школы, старейшей школы в Латвии с садоводческим направлением. На территории школы есть ухоженный парк с красивыми насаждениями из рододендронов и клумбами, а также тепличный комплекс, где можно купить растения и цветы.

Придя на улицу Муйжас, вы увидите несколько зданий, типичных для исторической деревянной архитектуры Юрмалы, с угловыми башнями и богатым выбором декоративной резьбы по дереву. Одно из самых выразительных зданий в стиле модерн в Юрмале можно увидеть на улице Резекненского полка, для которого ярко характерна живописная асимметрия, использование различных материалов, а также резьба по дереву с растительными мотивами и образными изображениями.

Туристический информационный центр Юрмалы создал еще два новых пешеходных маршрута: "Буллюциемс. Синергия леса и пляжа" и "Лиелупе. Жемчужины исторической архитектуры и человеческих судеб". О маршруте по Лиелупе мы писали здесь – "ФОТО: Если не на пляж, то куда? Семикилометровый пешеходный маршрут по Юрмале" и также подтверждаем, что маршрут хоть и достаточно длинный, но очень интересный. И вы совершенно точно не пожалеете, если в теплый солнечный день отправитесь по нему на прогулку!

Кроме того, описание и карту маршрутов можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Лиелупе), ЗДЕСЬ (Буллюциемс) и ЗДЕСЬ (Вецбулдури).

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.