ФОТО. Поразительный парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли

Если в ваши планы на выходные входит прогулка у моря, то забудьте на секунду про Юрмалу, Саулкрасты и прочее побережье и отправляйтесь в Вакарбулли. А если быть точнее, то в Парк каменных скульптур Паула Яунземса. Во-первых, от него до берега моря всего около двух километров, а, во-вторых, где вы найдете еще такое необычное место?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По приезду вас ждет то ли выставка, то ли мастерская художника прямо под открытым небом – работы Паула Яунземса стоят прямо на берегу Булльупе и посмотреть на них можно совершенно бесплатно. Сам скульптор живет тут же. Говорят, что нередко его можно видеть общающимся с посетителями, но нам, к сожалению, не повезло.

Впрочем, погулять по парку, который Паул Яунземс создает уже более 20 лет, можно и самостоятельно: рассмотреть каждую из работ; подумать над тем, почему скульптор видит эти вещи так, как он видит, и что, возможно, вы бы сделали на его месте. Как утверждает сам мастер, на создание одной скульптуры уходит около года, причем Яунземс никогда не пользуется помощью ассистентов и все делает сам. А еще он не делает набросков и макетов – камень обрабатывается сразу.

Кстати, о камнях. Материал скульптору привозят с гравийных карьеров, в основном с тех, что расположены около Тукумса. Но сначала Паул сам едет туда и выбирает подходящий камень – ведь все они разные и для очередной идеи скульптора подойдет не каждый булыжник.

Среди работ Яунземса, которые можно увидеть на берегу Булльупе, есть "Икона" в виде гамбургера, "Обузданный", "Медитация о корнях", "Баланс", "Сон в полнолуние о лучшем мире" и многие другие. Материал для работ Паулс Яунземс всегда покупает сам, поэтому, если вы хотите хоть немного помочь мастеру, то не забудьте оставить пожертвование в ящичке на заборе.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

А для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию - у нас есть Instagram!