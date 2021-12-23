ФОТО. Сказочный Саулкрасты в ожидании Рождества
Foto: Publicitātes foto

Саулкрасты – отличное место для прогулок как зимой, так и летом. Погулять там можно и сейчас – там вас ждут олени, подарки, большая лодка из светящихся гирлянд и многое другое. Настоящее ощущение Рождества лучше всего чувствуется по вечерам, когда в городе зажигаются все украшения.

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В Звейниекциемсе, недалеко от порта, у Саулкрастского дома культуры "Звейниекциемс", установлен освещенный рождественский корабль, на создание которого было потрачено более 250 метров гирлянд и 6000 лампочек. Длина лодки, обдуваемой морскими ветрами, составляет семь метров, а высота мачты – шесть. Рядом с кораблем в окнах культурного центра можно увидеть величественных оленей и сани Санты.

В Лесном парке Саулкрасты можно спрятаться от порывистого ветра с моря и понаблюдать за ярко освещенными оленями во время неспешной прогулки, а возле Петерупской евангелическо-лютеранской церкви устроена сцена с участием Марии, Иосифа и Вифлеемских волхвов, которые смотрят на младенца Иисуса в яслях.

ФОТО. Сказочный Саулкрасты в ожидании Рождества
Foto: Publicitātes foto

Информацию о том, какие мероприятия в Саулкрасты будут проходить в эти дни, можно получить на сайте Саулкрастского самоуправления, а мы предлагаем вам посмотреть на то, как украшен сейчас город:

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