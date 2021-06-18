ФОТО: Уникальный оздоровительный ритуал — зеркальная ванна над рекой Амата

В прошлом году мы уже рассказывали о том, что над рекой Амата для гостей открылся уникальный зеркальный дом, где можно провести ночь, наслаждаясь звуками реки, пением птиц и звездным небом. "Приключение в зеркальном домике" в этом году снова доступно для туристов, которые теперь могут не только провести ночь на природе, но и искупаться в зеркальной ванне над рекой Амата.

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Уникальный проект был создан Гундегой Скудриней, руководителем творческого объединения Skudras metropole и дизайнером компании Don't Panic Марцисом Зиеминьшем. "Подобные места в мире уже существуют, но в Латвии не так много мест, где можно принять ванну в таком нетипичном месте. Наша идея заключалась в том, чтобы дать людям что-то новое, ведь мы не предлагаем ночлег в привычном понимании этого слова. Комфорт — это не наша основная цель, гораздо важнее новые впечатления и особенные ощущения от отдыха. Зеркальная ванна окружена деревьями и подвешена в воздухе рядом с красивой излучиной реки Амата, откуда открывается невероятный вид. Такое приключение несомненно позволит испытать что-то новое", — говорит Гундега.

Одной из задач создателей проекта было позаботиться об уважительном отношении к природе. По этой причине создатели проделали большую работу и продумали все до мельчайших деталей. "В домике над рекой есть зубная паста из безвредного для людей и природы порошка, а в ванной — кристаллы из липового масла и зеленых листьев. Кроме того, там есть хвойный порошок, который можно добавить в воду, но при этом не навредить природе. Специально созданные продукты призваны продемонстрировать, насколько полезными и приятными могут быть дары природы", — отмечает руководитель проекта.

В ванне можно попробовать напиток из растения кава с шестью миллионами пузырьков в одной бутылке. Там же оборудовано место с подвесными колокольчиками, с помощью которых принимающие ванну гости смогут поделиться друг с другом сокровенными историями о природе. За дополнительную плату гости могут послушать медитативный концерт на природе — музыкант Камелия Страуме будет играть на колокольчиках, свирели и барабанах.

Foto: Jānis Vīksna

С прошлого года зеркальный домик тоже преобразился — в нем заменили зеркала и установили новую кровать. Совместно с шеф-поваром Марисом Янсонсом было разработано специальное меню ужина, а о завтраке позаботится ресторан "Vinetas un Allas Kārumlāde". Блюда, которые предлагают гостям тоже уникальны. Посетители домика смогут попробовать веганского лосося из моркови, бразильские булочки и другие блюда. Стены домика защищены специальными безопасными для птиц маркировками, чтобы те не могли случайно врезаться в зеркала.

Стоит отметить, что забронировать ночлег в зеркальном домике уже невозможно, все расписано, однако можно зарезервировать время заранее и приехать в домик на какой-либо из ритуалов. Например, медитативный ритуал с приготовлением кофе Paulig. Также гостям предлагают попробовать пирожные в виде грибов и камней с игристым розовым просекко — это вино создали в Италии совсем недавно.

Зеркальный домик уже получил несколько особых призов:

Гран-при фестиваля Bea World Festival (Италия);

Первое место в категории Brand Experience на конкурсе Bea World Festival (Италия);

Золото на престижном конкурсе Eventex в категории Brand Engagement event, а также серебро в категории Best Brand Activation на фестивале BEMA Festival (Россия);

Третье место в категории "Ландшафтный дизайн" на ежегодной Латвийской строительной премии в 2020 году (Латвия);

Премия "Amatas novada lepnums 2020" в категории Гордость года в сфере туризма (Латвия).



Отправляясь на один из ритуалов, стоит изучить сайт Nepieradinātās naktsmītnes, где собрана информация о расположенных недалеко от домика туристических объектах. Например, святыни и камни Аматской волости, живописный утес Заубе и мельница Кригалю.

"Нам важно, чтобы гости познакомились с регионом Амата, поэтому мы придумываем обучающие игры, с помощью которых туристы смогут узнать о людях, событиях и достопримечательностях этого региона. На сайте также можно найти другие не самые популярные, но интересные туристические места, которые обязательно стоит посетить", — говорит Гундега.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.