ФОТО. Уютные домики и ванна под открытым небом в кемпинге Tiny Village

Если вам хочется побыть подальше от города и насладиться природой, то отдых на берегу Рижского залива, в Берзциемсе, в 10 километрах от Энгуре в уютном кемпинге Tiny Village — отличный вариант на выходные. Гостям доступны три четырехместных коттеджа, горячая гидромассажная ванна под открытым небом, сауна и другие развлечения.

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Tiny Village — это бизнес, принадлежащий сразу нескольким семьям, где каждый занимается своим делом. Женщины отвечают за общение с клиентами и решают дизайнерские вопросы, а мужчины занимаются техническими делами. Идея о переносных домиках и Tiny Village появилась около семи лет назад.

Автор идеи Улвис Новикс рассказывает: "Друзья смеются, что у меня каждый день появляется новая бизнес-идея. У меня всегда было и есть желание создавать что-то новое. Занимаясь бизнесом, мне хочется, чтобы в новом деле была добавленная ценность. Я всегда хотел иметь возможность все взять с собой и поэтому возникла идея с мобильными домами. Во время одной из встреч с друзьями эта идея переросла в реальность".

Foto: Rebeka Liepiņa un Artūrs Laucis

Когда дома были построены, было решено разместить их на земле родителей Ульвиса. Изначально планировалось сдавать их либо прямо там, либо предложить разместить их в выбранном заказчиком месте. Сейчас дома служат прототипами для гостей, которые в будущем хотели бы приобрести такой домик. Tiny Village предлагает как аренду, так и продажу коттеджей в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента.

"Перед тем, как мы реализовали этот проект, мы всегда были рады гостям и родственникам, которые были в восторге от гостеприимства и прекрасного отдыха в Берзциемсе. Мы подумали, что хорошим надо делиться, ведь на участке родителей было достаточно места, где мы могли бы поставить домики. Учитывая расположение Tiny Village, этот бизнес естественным образом стал делом нескольких семей", — рассказывает Улвис.

Сейчас гости могут арендовать три четырехместных домика отдыха и дровяную баню, а рядом с одним из домов есть горячая ванна под открытым небом. Все коттеджи отапливаются, в них есть холодная и горячая вода, туалет, душ, кондиционер и кухня с холодильником. Кроме того, есть большая терраса с барбекю. Ульвис говорит, что уголь и дрова можно купить прямо на месте, а если вы не хотите готовить сами, хозяева могут приготовить гостям вкусный завтрак и ужин.

Foto: Rebeka Liepiņa un Artūrs Laucis

Берзциемс — это тихое место, где есть на что посмотреть. Поблизости находится озеро Энгуре и природный парк с дикими коровами, лошадьми и смотровой вышкой для наблюдения за птицами. Кроме того, в этом районе есть несколько отличных кафе, где можно пообедать или отдохнуть за чашкой чая.

Если вы хотите отправиться в Tiny Village летом, то в теплую погоду можно поиграть в теннис на корте, а также позагорать на пляже в 200 метрах от домиков или на берегу моря. В кемпинге можно взять напрокат теннисный инвентарь и велосипеды.

Забронировать домик и следить за новостями Tiny Village можно в социальных сетях — на Facebook и в Instagram.

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