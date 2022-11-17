ФОТО. В историческом парке Кемери выпал первый снег
Foto: Artis Veigurs

17 ноября в Юрмале можно было наблюдать первые признаки зимы в этом году – в историческом парке Кемери выпал первый снег.

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Первый снежный покров накрыл остров Любви, мосты, скамейки, деревья и кусты, создав романтическое настроение на всей территории исторического парка Кемери.

Отреставрированный и перестроенный исторический парк Кемери, площадью 20 гектар – отличное место для длительных прогулок и осмотра исторической архитектуры – павильонов, ротонд и двенадцати мостов, пересекающих реку Вершупите, протекающую через парк. Парк в Кемери — старейший и самый большой в Латвии за пределами Риги.

Снег запечатлел фотограф Юрмальского самоуправления Артис Вейгурс.

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