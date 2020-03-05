ФОТО. В Кокнесе после зимы вновь заработал водопад Персес

В Кокнесе с 3 марта вновь заработала искусственная копия затопленного в свое время легендарного водопада Персес. Водопад находится в старинном Кокнесском парке, созданном в самом начале XX века.

Оригинальный водопад Персес был затоплен при создании водохранилища Плявиньской ГЭС и сейчас место, где он находился ранее, можно опознать только благодаря расположенной на берегу реки каменной скульптуре "Девушка Персе".

Его уменьшенную копию установили в Кокнесском парке весной прошлого года. На зимнее время было принято решение отключить водопад, но сейчас он вновь заработал. Любоваться им можно в любое время суток, а звук падающей воды слышен уже у входа в парк. Ширина водопада – пять метров, высота – полтора метра. Он снабжается водой из паркового пруда.

Впрочем, водопад Персес – не единственное, что можно посмотреть в Кокнесе. Если вы готовы потратить один выходной день на поездку сюда, то вот здесь – "Маршрут выходного дня: едем в Кокнесе" – мы писали о том, что стоит увидеть в Кокнесе и его окрестностях.

Кстати, неподалеку от Кокнесе находится не менее исторически значимое место – утес Стабурагс, также затопленный при создании Плявиньской ГЭС. О нем мы писали здесь – "ФОТО, ВИДЕО. Путешествие во времени: Стабурагс – место, куда наши бабушки ездили на экскурсии".