ФОТО. Зимние узоры побережья Звейниекциемса
Foto: Maija Druva

Нынешняя зима уж несколько раз радовала нас неожиданными перепадами – от полностью заваленных снегом улиц, садов и парков до растаявших почти полностью дорог и дворов. Впрочем, за городом снега меньше если и становилось, то на не слишком много. А, значит, настоящую зимнюю сказку стоит искать там. Как, например, некоторое время назад ее нашла в Звейниекциемсе Майя Друва.

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Звейниекциемс – небольшое село, которое появилось в XIX веке на побережье Скулте. Здесь в основном жили рыбаки, что нашло отражение и в названии села – в переводе с латышского языка название переводится как "деревня рыбаков". В 1967 году Звейниекциемс был присоединен к территории Саулкрасты. Здесь находится Скултенский порт, основанный 7 октября 1939 года. Монументальный камень, выбранный Карлисом Улманисом и знаменующий собой начало строительства, до сих пор стоит на своем месте.

Между Скултенским портом и Саулкрастским пляжем находится каменистое Звейниекциемское побережье. Это очень популярное место среди художников и фотографов, что совершенно неудивительно, если посмотреть на фотографии того, что зимой творит на этом конкретном участке побережья наша природа:

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