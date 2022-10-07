Красота через объектив: Лучшие места в Латвии для того, чтобы сфотографировать золотую осень

Золотая осень, как обычно, приходит в Латвию в октябре, и любители природной красоты спешат запечатлеть великолепие этого времени года. Известный латвийский фотограф Эгон Лацис, снимающий на камеру мобильного телефона Samsung Galaxy S22 Ultra, рекомендует пять самых красивых мест для осенней фотосессии в Латвии.

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Красота озера Алуксне

Фотограф часто посещает самый большой остров Алуксненского озера – Замковый – на котором находятся руины замка ливонского ордена XIV века. Кроме того, рядом с озером находится смотровая башня высотой 37,8 метра, с которой открывается вид на озеро и руины замка, а также на усадебный парк.

Foto: Egons Lācis

"Рекомендую попробовать запечатлеть сгущающийся туман, поднимающийся ранним утром над Алуксненским озером. Также интересные снимки можно сделать на морозе, сфотографировав замерзшую траву, обледеневшие деревья и иней на разноцветных листьях деревьев. Режим 3-кратного и 10-кратного увеличения камеры S22 Ultra очень удобен для пейзажных фотографий, с его помощью можно увеличить как природные, так и культурно-исторические объекты, чтобы выделить на фотографии определенные объекты и детали", — говорит фотограф Эгон Лацис.

Природные жемчужины Огре

Foto: Egons Lācis

В Огре и его окрестностях есть несколько красивых мест, которые подойдут для осенней фотосессии. Один из них — Парк Шпаковского, где на каждом шагу есть объекты, достойные запечатления. В парке более 7000 растений, на холмах расположены старинный усадебный пруд и мост, а также старинная смотровая башня. Сказочные фотографии можно сделать и в природном парке "Синие горы" – карьер Дубкалну с его особенно чистой, прозрачной и голубоватой водой привлекает посетителей в любое время года. Горбатый мост в Огре также не оставит вас равнодушными.

Осенняя столица – Сигулда

Foto: Egons Lācis

Золотую осень уже невозможно представить без посещения Сигулды – недаром ее часто называют осенней столицей Латвии. Фотограф рекомендует посетить Райский холм, откуда открывается захватывающий дух вид на Турайдский замок и древнюю долину Гауи. Для более впечатляющих видов вы можете прокатиться по канатной дороге для того, чтобы увидеть три средневековых замка, долину реки и мост через Гаую с высоты птичьего полета.

Фотограф рекомендует выбирать солнечное время, чтобы запечатлеть золотую осень, так как солнце делает краски ярче. Чтобы сделать хорошие фотографии, можно попробовать поймать золотой час — это первый и последний час солнечного света.

Очарование рижских парков

Foto: Egons Lācis

Столица не всегда оценивается должным образом – здесь тоже есть умопомрачительные места для осенней фотосессии. Эгон рекомендует прогуляться по Кипсале, сфотографировать ее со стороны Агенскалнского залива или залезть на Бастионную горку в центре города. Мосты в парке и лодки на канале тоже впишутся в осеннюю фотосессию. "Фотография будет более интересной, если вы будете искать разные ракурсы и линии в природе. Рижские парки — прекрасное место для эффектных портретов", — говорит фотограф.

Скрытые сокровища Кемери

Foto: Egons Lācis

Обновленный в прошлом году исторический парк Кемери — отличное место не только для осенних фотосессий, но и для неспешных прогулок. В нем есть проходят павильоны и ротонды, архитектурные памятники, Вершупите и романтические мосты. Фотограф напоминает, что дождливых осенних дней тоже не стоит бояться. Красивый свет, который часто пробивается сквозь облака после дождя, отбрасывает яркие оттенки на осеннюю листву в любом парке, горе, долине или тропе.