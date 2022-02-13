Куда отправиться на День Валентина: три очень необычные идеи для романтического свидания

Когда полки магазинов начинают наполняться конфетами, воздушными шарами и прочими безделушками в форме красных сердечек, то становится понятно – совсем скоро День святого Валентина. Можно улыбаться и с пренебрежением относиться к этому празднику, можно с энтузиазмом его отмечать, но одно совершенно ясно – это отличный повод для романтического свидания. Но куда пойти в День Валентина, если стандартная программа в виде кино, шампанского и красных роз вас совершенно не привлекает? Вот несколько идей для немного более необычного праздника.
Наблюдение за самолетами в Скулте
Самолеты всегда ассоциируются с романтикой в самом широком смысле этого слова. Они словно приглашают вас помечтать о далеких землях за горизонтом, бесконечных приключениях и всей красоте, которую может предложить жизнь. Так почему бы не помечтать вместе?
Одно из лучших мест, где можно понаблюдать за самолетами и помечтать об экзотическом путешествии, находится в Скулте в Марупском крае. Рядом с Рижским музеем авиации у ограждения аэропорта "Рига" создана насыпь, которая стала популярным местом для споттинга.
Отсюда открывается прекрасный вид на территорию аэропорта, а прямо напротив находится взлетно-посадочная полоса, откуда можно увидеть взлетающие и садящиеся самолеты. Возможно, вам придется немного подождать, пока в небе появится первый самолет, но приземления и взлеты того стоят. В целях "безопасности" рекомендуется взять с собой термос с ароматным и согревающим напитком.
Наблюдать за самолетами можно почти в любое время суток: утренние сумерки придают всему происходящему некий налет волшебства, яркое солнце днем позволяет рассмотреть, что происходит в аэропорту, а закат делает процесс особенно романтичным. Довольно необычно аэродром выглядит после наступления темноты, когда он украшен тысячами светящихся огней.
Самый удобный способ добраться до места для споттинга это ввести словосочетание "lidmašīnu vērotava" в любое навигационное приложение. Найти место для машины у вас не составит труда. В теплый день место может стать идеальным местом для романтического пикника, а в более холодный и зимний день вы сможете понаблюдать за самолетами из салона автомобиля. Если машины у вас нет, то садитесь на автобус N43 и езжайте до конечной остановки "Скулте". Дальше придется пройти пешком, но небольшая прогулка только пойдет на пользу.