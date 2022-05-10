Культурной столицей Европы в 2027 году станет Лиепая

Стали известны результаты конкурса на звание Культурной столицы Европы 2027 года – ей стала Лиепая, опередившая в финале Даугавпилс и Валмиеру.

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Все три города посетила специальная делегация, состоявшая из Беатрис Гарсии (Испания), Хрвое Лауренты (Хорватия), двух представителей Латвии – Дианы Чивле и Гиртса Майорса, а также представителей Европейской комиссии и Министерства культуры.

В жюри конкурса входили десять экспертов, отобранных Европейским парламентом, Советом Европы, Европейской комиссией и Комитетом регионов, а также два национальных эксперта, выдвинутых Национальным советом по культуре и Министерством культуры.

В первом туре конкурса свои заявки на звание культурной столицы Европы 2027 года подали девять латвийских городов – Цесис, Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Кулдига, Лиепая, Огре и Валмиера. После трех дней онлайн-презентаций в начале июля 2021 года международная и независимая комиссия экспертов выдвинула кандидатуры Даугавпилса, Юрмалы, Лиепаи и Валмиеры для дальнейшего участия в конкурсе. В свою очередь, осенью 2021 года Юрмала объявила о выходе из конкурса.

Звание Культурной столицы Европы присуждается ежегодно с 1985 года. Обычно титул получают два города (в редких исключениях – три) в двух разных странах-членах Евросоюза. Так, например, в нынешнем, 2022 году, культурными столицами Европы являются Каунас (Литва), Нови-Сад (Сербия) и Эш-сюр-Альзетт (Люксембург). В 2027 году это звания получат наша, родная, латвийская Лиепая и один из городов Португалии, название которого станет известно в декабре.

Две новые культурные столицы Европы также будут номинированы на денежный приз в размере 1,5 млн евро имени Мелины Меркьюри, греческой актрисы, певицы и министра культуры Греции, которая и придумала саму концепцию культурной столицы Европы.