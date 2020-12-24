ФОТО. Гномы "гуляют" по Лимбажи – их можно встретить в 115 местах по всему краю

Если одним из самых любимых ваших зимних развлечений всегда была поездка в Добеле в погоне за снеговиками, то в этом году, к сожалению, эти веселые снежные ребята в Добеле не появились. Но не расстраивайтесь! Им на выручку (или на смену?) пришли бодрые друзья гномы, облюбовавшие для этого Лимбажи и его окрестности.

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Спасибо за гномов нужно сказать муниципальному агентству Лимбажского края LAUTA, которое в сотрудничестве с разнообразными учреждениями, предприятиями и наиболее активными жителями города собрались и создали необычную рождественскую кампанию "Путь гномов". В итоге – гномы "разбежались" по всему Лимбажскому краю – сейчас их можно увидеть аж в 115 местах.

Первые гномы появились в Лимбажи в квартале Буртниеки благодаря плетельщице Гинте Калнине, которые появились здесь уже в Первый адвент, вдохновляя всех на создание своих собственных гномиков. Всего за несколько дней количество бравых человечков в городе возросло невероятно – и сейчас на дорожной карте гномов отмечено уже 115 мест, где их можно увидеть.



Первоначально карту с местами обитания гномов хотели напечатать, но с увеличением мест, где их можно встретить, от этой идеи было решено отказаться. Вместо напечатанной, карту создали при помощи платформы Google Maps. Каждый, кто захочет самостоятельно пройти по Пути гномов, получит возможность сфотографировать их всех и выложить в социальные сети используя хэштег #rukilimbazos.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.