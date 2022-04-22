С 1 мая часть автобусов на маршруте Рига-Бауска будут курсировать до Рундальского замка

С 1 мая в течение шести месяцев отдельные рейсы на маршруте № 7480 Рига-Бауска будут продлены до Рундальского замка, сообщили агентству LETA в Дирекции автомобильного транспорта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это решение было принято в ответ на предложение Рундальского замка предоставить жителям и гостям Латвии доступ к замковому музею. Стоимость билета из Риги в Рундальский замок составит 3,65 евро.

Маршрут Рига-Бауска будет продлен до остановки "Rundāles pils" на рейсах, которые ежедневно отправляются с Рижского международного автовокзала в 9:20 и 12:20, а прибывают в пункт назначения в 11 и 14 часов, соответственно. Обратно в Ригу автобусы будут отправляться с остановки "Rundāles pils" в 14:05 и 17:10.

После оценки результатов экспериментальных рейсов в течение шести месяцев Совет общественного транспорта примет решение о включении рейсов в общую маршрутную сеть.