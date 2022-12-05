Шесть прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть даже зимой

Несмотря на то, что за окном у нас настоящая зима, это совсем не значит, что прогулки на природе нужно заменить посиделками в кафе. Если у вас еще нет планов на ближайшие выходные, то вот несколько идей для зимней поездки по стране.

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В Латвии много интересных природных объектов, и сегодня речь пойдет о восьми живописных утесах, которые очень красивы и под снегом. А дорога к ним станет отличной прогулкой.

Утес Звартес





Foto: Jānis Bija



Утес Звартес образовался около 350 миллионов лет назад в результате размывания рекой Амата находящихся на ее берегу песчаниковых пород. Он состоит из двух частей — в юго-восточной части утеса находится изогнутый полукругом обрыв высотой до 44 м, а в северо-западной части – омываемый рекой Амата выступ скалы высотой до 19 метров.

Утес Звартес является одним из самых живописных песчаниковых обнажений на берегу реки Амата и во всем Национальном парке Гауя. Красивый вид на него открывается со стороны реки.