Создана единая карта, на которой отмечены все достопримечательности в странах Балтии

15 мая Латвия, Литва и Эстония приняли решение открыть между собой остававшиеся закрытыми два месяца границы и дать возможность всем желающим отправиться в гости к соседям. Многие решили, что это – то самое время, когда можно узнать соседние страны поближе. В этом им может сильно помочь интерактивная карта, которую составила эстонская компания Romth Action ("Actionthrive Oü") содержащая в себе все нынешние достопримечательности стран Балтии.

На карту нанесены туристические достопримечательности, места, где можно поесть, жилье и другие интересные места – всего семь тысяч различных мест.

"Идея создания этой карты возникла 13 мая, когда я прочитал новость о том, что в Балтии возобновится свободное передвижение. Я принимал участие в различных международных проектах, поэтому знал, что мы - эстонцы, латыши, литовцы – похожи и объединены историей, культурой, едой, юмором... И мне показалось, что было бы здорово создать наш собственный "внутренний рынок" для этого туристического сезона. Это поможет экономике, и мы узнаем друг о друге еще больше", - рассказал Тургиду автор идеи.

По словам создателя, такая карта значительно упрощает планирование маршрута, поскольку вам не нужно больше заглядывать в несколько разных мест для планирования будущей поездки - все можно найти там. Карта доступна бесплатно всем желающим ЗДЕСЬ.