ТОП-7 самых красивых и необычных мельниц в Латвии

В Латвии можно найти достаточно много красивых старинных мельниц. А ведь это не только важное индустриальное культурное наследие, которое рассказывает нам о развитии промышленных технологий, но и весьма необычный туристический объект. Планируя новый маршрут для путешествия, не забудьте включить в него одну из самых красивых мельниц Латвии.

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Согласно информации в базе данных памятников природы и культуры Латвийского университета в Латвии около 300 исторических водяных и ветряных мельниц. Многие из них находятся в очень плохом состоянии и уже не работают, а другие сохранили свое былое великолепие и до сих пор привлекают туристов. Из-за стремительного развития технологий судьба мельниц в XX веке резко изменилась — некоторые были перестроены, а другие забыты и заброшены. До наших дней сохранилось довольно много водяных мельниц, а от ветряных чаще всего остались только руины.

Мельницы — это часть индустриального наследия Латвии, старинные технологии и сложные механизмы, которые позволяли ветряным мельницам самостоятельно вращаться и, в зависимости от силы ветра, менять сопротивление. У мельниц были тормоза, они сами поднимали тяжелые мешки и мололи муку, сортируя ее по грубости помола.

Мельница в Арайши





Foto: Sanita Andiņa

Ветряная мельница Арайши является охраняемым государством памятником культуры и достоянием Национального парка Гауя. Она была построена для нужд поместья Драбешу в 1852 году и представляет собой так называемую ветряную мельницу голландского типа, которые появились на территории Латвии в XIV веке. Во время Первой мировой войны мельница была разрушена и восстановлена только в 1980-х годах. В ходе реконструкции были восстановлены крыша и фасад, установлено наружное освещение, а также изготовлены новые крылья мельницы.

Когда-то на мельнице мололи муку для ржаного хлеба и готовили крупу. Сейчас в ней на нескольких этажах можно увидеть отреставрированное оборудование и попробовать блюда из ячменной крупы. Каждый год в последнее воскресенье июля на ветряной мельнице Арайши отмечается Праздник хлеба. На мельницу съезжаются пекари со всей округи и у гостей есть возможность научиться секретам выпечки у мастеров. Кроме экскурсий, можно подать заявку на дегустацию обеда мельника.