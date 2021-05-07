Во время пандемии как никогда хочется ощутить спокойствие и гармонию, выехать на природу и сменить привычную обстановку. Хорошие места забронировать сложно, это нужно делать заранее. DELFI предлагает подборку из 12 мест для отдыха по всей Латвии, где стоит остановиться.

Умиротворенное место

"В 2016 году у меня родился сын, а месяц спустя в аварии погиб муж. Мне полагалась компенсация по страховке, и все деньги я вложила в приобретение этого имущества. Во-первых, чтобы оставить сыну наследство от отца. Но спокойствие, которое мне волшебным образом подарило это место, быстро заставило понять — этим нужно поделиться. Так и появилась Ozo zeme. Чтобы у людей было место, находясь в котором они могли бы посмотреть на свою жизнь со стороны и ощутить спокойствие, которое дарит природная энергия", — рассказывает Даце Удала, владелица Ozo zeme, находящегося в Валгале Талсинского района. Ближайшие соседи отсюда довольно далеко, и можно спокойно ходить в баню голышом, потому что, как говорит Даце, "Ozo zeme находится в абсолютной глуши".

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