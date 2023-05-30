Заброшенные усадьбы, церкви и города. Необычные места в Латвии, которые часто спрятаны от посторонних глаз



Латвия богата красивой природой и множеством интересных достопримечательностей, которые привлекают не только местных жителей, но и туристов из-за границы. Правда, многие интересные объекты с годами утратили свою славу и постепенно разрушаются и исчезают. Несколько лет назад, во время отдыха в Мазирбе, я прогуливалась по лесу среди прибрежных дюн и наткнулась на "кладбище лодок". Это заставило меня задуматься — какие еще есть интересные заброшенные объекты в Латвии?



О заброшенных достопримечательностях мне напомнила любительница природного туризма и активного отдыха Криста Гайлите, за которой я слежу в Instagram, когда весной она опубликовала видео с заброшенными местами в Латвии. Я попросила Кристу поделиться информацией о забытых достопримечательностях. "Не секрет, что наибольший интерес вызывают именно те места, которые скрыты от посторонних глаз", — говорит Криста.

Руины известковой печи Румбениеки, Кулдигский край, Румбениеки

Руины известковой печи Румбениеки в Кулдигском крае понравятся тем, кто любит прогулки на природе и необычные места. Руины печи находятся в лесу у слияния рек Велдзес и Риежупе. Чтобы добраться до руин, нужно пройти небольшое расстояние через болота и по неухоженной и заросшей за многие годы тропинке. Там сохранилась только башня печи для обжига извести, возвышающаяся над верхушками деревьев, а остальные постройки со временем разрушились.

Усадьба в Калкунах, Калкунская волость, Аугшдаугавский край



Фото: Juliana Iļjina

Усадьба в Калкунах (или усадебный замок в Калкунах) находится недалеко от центра Даугавпилса, но простой турист может ее не заметить. Посещение поместья в Калкунах оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, здесь открывается очень красивый и впечатляющий вид на памятник архитектуры, но с другой стороны, это чудесное здание окружено уродливыми современными постройками. Усадьба находится буквально в 20 метрах от центра социальной опеки.

Строительство усадьбы было завершено в 1892 году. Владельцы несколько раз менялись до тех пор, пока в межвоенный период усадьба не была национализирована. В октябре 1927 года в замке открыли первый в Латгалии детский приют — Гривский дом младенца. Во время Второй мировой войны здесь находился госпиталь, но после войны приют возобновил свою работу. Долгое время поместье в Калкунах использовалось как психоневрологический детский дом и центр социального ухода, однако теперь здание огорожено и остается только надеяться, что его окончательно не уничтожит время.

Санаторий Министерства оборонной промышленности СССР, улица Рага 1, Юрмала