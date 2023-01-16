2023 год объявлен в Эстонии годом сауны

Традиция ходить в сауну глубоко укоренилась в эстонской культуре. В Эстонии вы встретите несколько десятков способов топить баню, но один из самых популярных — баня по-чёрному, которая входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО, пишет Visit Estonia.

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Именно поэтому наши соседи решили посвятить наступивший, 2023 год, сауне: банной культуре, обычаям, традициям и всем, кто не мыслит себя без посещения бани.

Сегодня существует множество самых разнообразных бань: дровяных, электрических, на мхе, на торфе, парных, ароматических, инфракрасных, соляных, с вениками и без, иглу-сауны, бани-бочки, плавающие на плоту бани и т.д.

2023 год будет посвящен культуре и истории, традициям и обычаям бани, а также сплочению поклонников сауны в Эстонии и за её пределами. Автором идеи является журналист Рейн Сикк и Eesti Maaturismi Ühing (Сообщество сельского туризма в Эстонии).

Целый год по всей Эстонии будут происходить различные банные фестивали, энтузиасты откроют двери своих частных бань для всех желающих, будет работать виртуальный университет с лекциями о банной культуре.

В 2023 году в Эстонии пойдут банные марафоны и фестивали:

Февраль – Банный марафон в Отепя

11 марта – SaunafEST 2023 на Луковом пути в Причудье

Июнь – День бани

Июнь – банный марафон на острове Кихну

5-6 августа – День эстонской банной культуры в Нарва-Йыэсуу

21 октября – Sanna Saa в Рыуге

Дополнительную информацию о годе сауны можно найти на сайте, повященном этому мероприятию.

Кстати, по данным государственного строительного реестра, в Эстонии насчитывается 100 100 саун. В среднем на одну сауну в Эстонии приходится 13,3 человека. Больше всего саун в Харьюмаа (47 700), Тартумаа (16 000) и Пярнумаа (8 600).