9 заколдованных кладбищ, которые должен посетить каждый любитель привидений

Кладбища в разных странах мира отличаются и многие из них являются полноценными туристическими объектами. В преддверии Хэллоуина мы выбрали 9 наиболее зловещих, по возможности — с приведениями, полтергейстом или хотя бы леденящими душу историями.

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1. St. Louis Cemetery (Новый Орлеан, США)

По этому кладбищу XVIII-XIX веков водят экскурсии, но особого внимания заслуживает могила "королевы вуду" Мари Леве (Marie Laveau). Говорят, что ее призрак живет на ее могиле и помогает тем, у кого хватит духу постучать в ее усыпальницу.