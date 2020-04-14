Бронировать ли Европу на лето? Что говорят во Франции и Испании

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала всех отказаться от бронирования летнего отдыха в Европе. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.

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Глава Еврокомиссии предостерегла людей от планирования летних каникул в Европе. Свои слова чиновник обосновала тем, что пока остается неизвестным, как долго пандемия коронавируса будет оказывать влияние на европейские страны. Большинство самолетов на континенте в настоящее время не летает, а во многих государствах введены широкомасштабные ограничения на поездки, — заявила Урсула фон дер Ляйен. В то время как некоторые страны обсуждают первые шаги к свободе после недельных карантинов, большая часть Европы, увы, практически остановилась. Политик добавила, что "на данный момент никто не может дать надежные прогнозы на июль и август. Нам нужно научиться жить с этим вирусом. И это может занять больше времени — несколько месяцев, а, возможно, и до следующего года".

Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон продлил в стране карантин до 11 мая. До этого числа остаются закрытыми французские границы, а в городах введено ограничение передвижения. Как заявил Макрон, снятие ограничительных мер после 11 мая будет возможным, если пандемия пойдет на спад. Как минимум до середины июля под запретом останутся все культурные и спортивные массовые мероприятия, закрытыми будут и все общественные места. Тем не менее, президент пообещал в мае начать постепенно открывать учебные заведения для подготовки их к следующему учебному году.

Несмотря на жесткий прогноз об отдыхе в Европе, Испания уже начала готовить свой туризм к открытию после победы над пандемией. Министр туризма страны Рейес Марото заявила: когда Испания окажется открытой для туристов, отдыхающим все-равно придется временно соблюдать дистанцию между собой. По ее словам, туристы в пределах курортов и отелей, а также на пляжах должны будут находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга.