Чемодан, вокзал, Португалия: названы лучшие страны для пенсионеров

Американский журнал International Living составил рейтинг лучших стран для пенсионеров: в списке оказалось 24 страны и только 7 из них входят в Евросоюз.

Рейтинг лучших стран для пенсионеров составляется на основе 4 основных критериев:

простоты получения визы и вида на жительство;

качества и доступности медицинских услуг;

климата;

уровня цен.

По этим четырем критериям первое место заняла Португалия. Составители рейтинга особенно отметили высокий уровень жизни при доступных ценах, хорошие медицинские услуги, мягкий климат и дружелюбие местных жителей.

Стоит отметить, что Португалия значительно уступает конкурентам в вопросе "легкости получения визы". Кроме того, в первой десятке есть лишь три страны, в которых "стоимость жизни (уровень цен)" ниже.

Тем не менее, климат португалии специалисты оценили выше, чем у конкурентов, а невероятные 98 из 100 баллов в графе "здравоохранение" позволили Португалии занять первое место в итоговом списке.

Кроме того, Португалия в 2019 году заняла третье место в рейтинге самых безопасных стран мира.

Кстати, в 2017-2018 годах Португалия занимала первое место списка самых дружелюбных стран по версии опроса экспатов Expat Insider Survey. В данном рейтинге учитываелся мнение переехавших в страну иностранцев, которые оценивают легкость налаживания дружеских связей в стране пребывания.

На втором месте в рейтинге лучших стран для пенсионеров оказалась Панама, замыкает тройку лидеров Коста-Рика. Помимо Португалии в рейтинг попали такие европейские страны, как Испания (9), Франция (8), Ирландия, Италия, Мальта и Хорватия.