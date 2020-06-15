ЕС открыл сайт об ограничениях на поездки, связанных с коронавирусом

ЕС открыл официальный сайт reopen.europa.eu об ограничениях на поездки, связанных с коронавирусом. На сайте можно выбрать страну, куда планируется поездка, и узнать, какие правила там действуют.

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Сайт доступен на 24 языках и охватывает только 27 стран ЕС - без Великобритании и стран, не входящих в Шенгенскую зону. Информация на сайте будет регулярно обновляться.

Некоторые страны открыли свои границы для всех приезжих из ЕС, а другие сохраняют ограничения для приезжих из стран с высокой заболеваемостью.

Впрочем, это не единственная карта, сделанная с целью сбора информации о том, как можно попасть в ту или иную страну и нет ли каких-либо ограничений на ее посещение.

На днях Тургид рассказывал о аналогичной антерактивной карте, расположенной на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Ее можно посмотреть ЗДЕСЬ.