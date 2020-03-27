ФОТО. Как в Бангладеш морковку собирают

Казалось бы – что может быть проще и банальнее, чем сбор моркови. Но оказывается и это однообразное занятие можно сфотографировать так, что оно будет казаться красивым и очень необычным.

Эти яркие снимки были сделаны в Бангладеш, где на севере страны как раз в это время собирают большой урожай моркови. Полями с морковкой управляет семейный бизнес, которому обычно требуется около трех месяцев для того, чтобы подностью посеять, вырастить и собрать урожай. Собранную морковь моют перед сортировкой, а затем упаковывают в ярко-синие коробки.

Как пишет Vida Press, килограмм сочных оранжевых овощей продается в среднем за 1,1 евро.