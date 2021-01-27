ФОТО. Как в Польше собирают виноград для знаменитого ледяного вина

Обычно виноград собирают осенью, но есть особые ледяные вина (айсвайн), которые можно получить только из винограда, замерзшего на своей собственной лозе.
Чтобы сделать айсвайн, виноград должен быть собран с лозы при температуре -7/-8 градусов. Допускаются и более низкие температуры, но тогда могут возникнуть сложности с получением сока – а сок из такого замерзшего винограда получают только самый сладкий. Впрочем, в большом количестве случаев виноград просто не доживает до таких сборов – ягоды либо сгнивают, либо их склевывают птицы.
Согласно Winesvinesanalytics.com, ледяное вино впервые было произведено в Германии в начале XIX века и получило название Eiswein. 150 лет спустя ледяное вино стало невероятно популярным в Канаде (наверное, помог климат), и она стала крупнейшим производителем ледяных вин.
Есть два способа сбора винограда для данного сорта вин. Первый, как уже упоминалось выше, состоит в том, что виноград собирают при определенной температуре уже замороженным. Второй – более простой – виноград снимают с лоз в его обычное время урожая и только потом замораживают. Несмотря на то, что дальнейший процесс производства вина в обоих случаях одинаков, результаты радикально отличаются друг от друга. Как и стоимость получившегося продукта – цена одной бутылки варьируется от 20 до 100 долларов (17-83 евро) в зависимости от того, каким способом был собран виноград.
На фотографиях ниже показано, как сбор винограда для ледяного вина происходит в польской Баневице. Как видно на снимках, сделанных фотоагентством EPA, уборка винограда проходит ночью: работники тепло одеты и вооружены перчатками и фонариками. На виноградник въезжает трактор с прицепом, в который и загружают собранные ягоды. Замороженные грозди снимают с лоз, складывают в ведра, а затем перекладывают в большой контейнер. Позже ягоды отправят на винодельню, где их переработают в вино.