ФОТО. На черный день: зачем в Арктике хранят семена миллиона растений?

Никогда не задавались вопросом, а что мы будем есть, если выживем после катаклизма планетарного масштаба — когда все смоет волной, засыплет пеплом, выжжет гамма-волнами или исчезнет после нашествия гигантских кузнечиков?

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Ученые вот задались, еще как! И подготовились к апокалипсису в полный рост, обустроив на Шпицбергене Всемирное семенохранилище, в котором собраны семена сельскохозяйственных и дикорастущих культур со всех континентов, рассказывает портал Тонкости Туризма.

Совершенно секретно

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Всемирный склад семян — особо охраняемое место. Оно находится далеко за Полярным кругом, среди ледяных пустынь, на глубине примерно 130 метров. Стеллажи с образцами хранятся за пятью бронированными воротами с кодовыми замками, проход туда разрешен лишь нескольким людям на планете. Но двери в хранилище открывают редко — лишь для очередного пополнения коллекции.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Любая страна может отправить в банк свои семена и получить их обратно по запросу. На 2020 год во всемирной кладовой ждет своего часа 1 миллион (!) видов, по 500 семян каждого, а рассчитана она на 4,5 млн. По мнению ученых, осталось насобирать еще пару миллионов, и на это уйдет не один десяток лет. Тогда человечество сможет выдохнуть: даже при полном уничтожении всей земной флоры ее удастся воссоздать.

Английский принц Чарльз, активно поддерживающий экологические проекты, лично передал в семенохранилище 27 образцов овощей и фруктов.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Семена из банка доставали всего один раз. Сирийские специалисты попросили вернуть им ящики с пшеницей, овсом и травами, которые они отправили на Шпицберген еще до войны 2011 году. Дело в том, что после переноса национального банка семян из Алеппо в Бейрут многие образцы потерялись.

Почему именно там

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Строительство склада в 2008 году профинансировало Правительство Норвегии, уже потом он получил статус международного и перешел под управление ООН. Шпицберген выбрали из-за подходящих условий: вечная мерзлота, нет угрозы землетрясений и затоплений. Кроме того, для поддержания нужной температуры -18 °C там не требуется электричество, благодаря чему обслуживание банка не обходится в космические суммы. Отсутствие людей на сотни километров вокруг тоже сыграло свою роль.