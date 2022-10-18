ФОТО. Невероятное зрелище! Подводный лес в эстонском карьере Айду

В народе это место называют „затопленный лес“ за его сюрреалистический вид: из бирюзовой глади озера, словно мачты затонувших кораблей, поднимаются стволы деревьев. По мнению ученых, таким фантастическим пейзажем можно будет полюбоваться еще не более 10 лет, пишет Maaleht.

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Фотографиями с необычными видами подводного леса поделился в социальным сетях Сергей Листов, проживающий в Кохтла-Ярве. Карьер Айду, заполненный водой, уже давно вызывает интерес у многочисленных фотографов и туристов. В той части карьера, где уровень воды выше, подводный лес лучше виден с лодки.

Сланцевый карьер Айду был открыт в 1974 году и закрыт в 2012 году. В том же году в карьере окончательно перестали откачивать воду, вследствие чего уровень воды стал стремительно повышаться и уже через полгода поднялся до 42 метров над уровнем моря.

Все деревья, оказавшиеся в результате затопления карьера под водой, на данный момент уже погибли, их ветви и стволы облюбовали водоросли и другие представители подводного мира. По мнению ученых, затопленные деревья могут простоять еще пять-десять лет, но потом упадут на дно карьера, сгниют и окончательно исчезнут.

В воде карьера Айду обнаружено очень высокое содержание никеля: 12 мкг на литр, 20 мкг в более глубоких слоях и 40 мкг в северной части карьера. Для сравнения, в поверхностных водах Эстонии обычно содержится до четырех мкг никеля.