ФОТО. Пешеходная тропа в Пярну, которая никого не оставит равнодушным

Если вы планируете короткую поездку на выходные в Эстонию, то, скорее всего, одним из мест, которые вы будете рассматривать в качестве цели для поездки, станет Пярну. А эта небольшая пешеходная тропа в прибрежных лугах летней столицы Эстонии – отличное место для того, чтобы прогуляться на закате.

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Пярнуский приморский заповедник, на территории которого расположена тропа, охватывает в общей сложности 341 га лесов, лагун и прибрежных лугов. Здесь пасется крупный рогатый скот, или мясные коровы, и любят гнездиться птицы.

Для наблюдения уникальной природы для посетителей была построена 600-метровая туристическая тропа со смотровой платформой, которая находится прямо на берегу центрального пляжа Пярну. По пологой тропе можно подниматься как с детской коляской, так и в инвалидной коляске.