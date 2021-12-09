ФОТО. В Дубае открыли самый высокий в мире "бесконечный бассейн"

В Дубае появилось еще одно место-рекордсмен. На 50-м этаже 52-этажного небоскреба Palm Tower на острове Палм-Джумейра недавно заработал "бесконечный бассейн".

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Сейчас это самый высокий в мире бассейн такого рода. Он расположен в 200 метрах от земли. Визуально кажется, что границ у Aura Skypool нет — все потому, что вода переливается за его борта, пишет портал 34travel.me.

Из бассейна открываются классные панорамные виды на Дубай. Рядом есть лаунж-зона с шезлонгами, баром и рестораном. Билет на один сеанс стоит около € 40, за VIP-пакет с доступом на весь день придется отдать не меньше € 163.