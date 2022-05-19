ФОТО, ВИДЕО. В Чехии открыли самый длинный пешеходный подвесной мост в мире

В чешской Нижней Моравии наконец-то открылся для посетителей самый длинный подвесной пешеходный мост в мире. Он получил название Sky Bridge 721 ("Небесный мост 721").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

721-метровый мост пересекает долину Млынского ручья от хребта Сламник до хребта Хлум на высоте 1125 метров над уровнем моря. Ближе к концу маршрута пролет поднимается на дополнительные 10 метров.

По словам строителей, конструкция крепится на трос диаметром более семи сантиметров, а ее общий вес после завершения работ достигнет 400 тонн. Добраться до рекордно длинного подвесного моста посетители смогут на канатной дороге.



Долни Морава (Dolní Morava), рядом с которым возводят мост — популярный горнолыжный курорт между Орлицкими горами и Есеником на границе с Польшей. Помимо прекрасных возможностей для катания на лыжах, он предлагает разнообразные развлечения для всей семьи круглый год, такие как живописная "Тропа в облаках" или одна из самых длинных надземных трамвайных линий в мире.



Ранее самой длинной подобной конструкцией считался подвесной мост с протяженностью пролета 516 метров в португальском геопарке Ароука.