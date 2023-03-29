Где находятся самые популярные в Европе достопримечательности и сколько стоит в них вход?

Нет ничего хуже, чем отправиться в путешествие, чтобы увидеть популярную туристическую достопримечательность, и потом спрашивать себя "И это все?". Ведь далеко не всегда знаменитое место действительно впечатляет.

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Чтобы помочь вам определить, какие места стоит посетить, а какие лучше пропустить, компания Stasher, специализирующаяся на хранении багажа, составила рейтинг 99 лучших туристических достопримечательностей мира.

При составлении рейтинга учитывались отзывы на Google Maps, качество местного жилья, расстояние до ближайшего международного аэропорта, безопасность для туристов и популярность на TikTok. В итоге каждой достопримечательности был присвоено количество баллов от 1 до 10. Если не удавалось найти данные по всем этим пунктам, то достопримечательности в рейтинг не попадали.

В итоге четыре из пяти самых впечатляющих туристических объектов мира оказались в Европе. Так что это за достопримечательности?

Лучшие достопримечательности Европы



4. Площадь Испании в Севилье

Полукруг впечатляющих правительственных зданий, обрамленный высокими башнями, "обнимает" большой фонтан, расположенный посередине площади Испании в Севилье.

Первоначально площадь была построена для Всемирной иберо-американской выставки 1929 года.

Foto: Shutterstock

52 алькова, облицованных традиционной плиткой, установлены в основании зданий, изображают каждую из провинций Испании. Четыре мозаичных моста, представляющие четыре древних региона страны, перекинуты через круговой канал, по которому плавают лодочки.

Хотя этот популярный туристический объект был смещен с первого места в предыдущих рейтингах Stasher, он по-прежнему гордо занимает место в первой пятерке.

Площадь Испании является общественным местом, то есть вход на нее бесплатный.

3. Голубая лагуна, Исландия

Голубая лагуна Исландии с паром, поднимающимся из ее молочно-бирюзовых вод, окруженная внушающими благоговейный трепет вулканами, представляет собой заманчивую картину. Каким бы неземным ни был пейзаж, бассейн не является природным явлением. Он наполняется побочным продуктом от расположенной неподалеку геотермальной электростанции.

Foto: Shutterstock

Тем не менее, его богатая минералами вода и мягкая белая кварцевая грязь обладают целебными свойствами для кожи. Курорт принимает около миллиона посетителей в год, что более чем в два раза превышает население Исландии.

Цены на билеты в Голубую лагуну зависят от дня, времени и сезона и начинаются примерно от 60 евро.

2. Парижский Диснейленд, Франция

"Самое счастливое место на Земле" оправдывает свой слоган – по крайней мере, по мнению пользователей TikTok. Посты с соответствующими метками были просмотрены почти восемь миллиардов раз. У парижского Диснейленда также очень солидный рейтинг отзывов на Google Maps – 4,5.

Foto: Pixabay

Стоимость билетов на день в парижский Диснейленд начинается от 63 евро.

1. Здание венгерского парламента, Будапешт, Венгрия

Столица Венгрии с ее сказочной архитектурой и модными барами поражает посетителей на каждом шагу.

Прогулка на лодке по Дунаю обязательно должна войти в ваш маршрут, и тогда вы сможете увидеть с воды самую впечатляющую достопримечательность Европы – здание венгерского парламента.

Открытое в 1902 году, это неоготическое сооружение остается самым большим зданием в стране. Его симметричный фасад и центральный купол создают поразительный силуэт над Пештской стороной реки. Отправляйтесь сюда ночью, чтобы увидеть его в полной красе.

Foto: AFP/Scanpix

Здание венгерского парламента набрало впечатляющие 7,3 балла из 10 по результатам анализа Stasher, что делает его лучшей туристической достопримечательностью не только в Европе, но и в мире.

Чтобы попасть в здание, вам придется заплатить 13 евро, если вы являетесь гражданином одной из стран, входящих в Европейскую экономическую зону, или 26 евро, если вы не являетесь гражданином этих стран.

Худшие достопримечательности Европы



Европа не так часто попадает в список худших туристических достопримечательностей мира, как в список лучших.

Гранд Базар в Стамбуле, Турция, занимает второе место среди худших достопримечательностей из-за проблем с безопасностью и доступностью. Тем не менее, в отзывах на Google Maps он заслужил среднюю оценку в 4,4 звезды.

Foto: Shutterstock

В США и Азии находятся многие из остальных "худших достопримечательностей" в списке. В отзывах туристы называют Голливудскую аллею славы в Лос-Анджелесе "грязной" и "небезопасной", что позволило ей занять самое низкое место. Сады Буша в Тампа-Бэй, штат Флорида, также вошли в десятку худших.

Тадж-Махал в Индии, расположенный в 219 км от аэропорта, занимает третье место. Гонконгские гавань Виктория и океанский парк занимают шестое и седьмое места.

Подробнее о рейтинге можно узнать здесь.