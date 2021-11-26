И никаких рождественских ярмарок: Чехия ввела новые ограничения из-за Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

С 26 ноября правительство Чехии вводит режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш, передает РБК со ссылкой на iDNES.cz.

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В течение 30 дней бары, рестораны и ночные клубы будут закрыты с 22:00 до 5:00. Заведения общепита будут работать только навынос. Посещать культурные и спортивные мероприятия смогут максимум одна тысяча человек. Кроме того, с вечера пятницы запрещены употребление алкоголя в общественных местах и организация рождественских ярмарок (елки продавать можно).

Кроме того, власти Чехии обсуждают возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса для людей старше 50 лет, работников системы здравоохранения, социальных служб, пожарных, полиции и военнослужащих.

По данным издания, 24 ноября Бабиш заявил, что правительство старается избежать изоляции, которая "ничего не решит", при этом прорабатывает меры по ограничению контактов.

C 22 ноября в Чехии действует локдаун для тех, кто не переболел COVID-19 и не сделал прививку от него. Люди без иммунитета к коронавирусу не могут получить большинство услуг, сходить в ресторан или посетить массовые мероприятия. По словам Бабиша, ограничения продлятся до конца февраля.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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