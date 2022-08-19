

Не хочется лишний раз сыпать соль на раны, но от реальности не убежишь — цены буквально на все взлетели до небес. Неуверенность в завтрашнем дне заставляет многих отказаться от ежегодных поездок, но это не значит, что отдохнуть стало совсем невозможно. Август — идеальное время, чтобы поймать летнее тепло и отдохнуть в палатке! Как переночевать в лесу таким образом, чтобы не получить штраф и не замерзнуть?

Мы обратились к нескольким любителям путешествий, которые знают не только, где и как поставить палатку, но и могут подсказать, как отпугнуть комаров, не перегреться или не замерзнуть, и превратить этот опыт в лучший отдых в жизни.

Опыт Роланда: "Под палатку можно постелить еловые ветки"

Роланд или Ролисс (Roliss) — активный путешественник по Латвии, который привык ночевать в палатке. Любимого места для такого отдыха у него нет, все меняется в зависимости от желаний и обстоятельств. Своими находками мест для ночевки в палатке Роланд иногда делится в Instagram или YouTube блоге. "Иногда" он это делает потому, что стоит раскрыть туристам подходящие и красивые места, после придется в них сразу же разочароваться. "К сожалению, люди все загрязняют. Такие у нас отдыхающие", — говорит Роланд.

На вопрос, как сделать ночь в палатке более приятной, Роланд говорит, что важно хорошо подготовиться, чтобы избежать разочарования. Набор снаряжения, конечно, зависит от того, на чем вы передвигаетесь — пешком или на машине. "Конечно, мы можем взять с собой в машину гораздо больше. В первую очередь стоит подумать об одежде — для жаркой погоды, дождливой погоды и одежде на вечер, когда прохладнее. Следующий вопрос, о котором нужно позаботиться – это хорошая палатка. Затем вещи для сна — надувной матрас или коврик, спальный мешок или одеяла и подушки, привезенные с собой", – рассказывает путешественник. Очень важно не забыть об освещении — понадобятся налобные или портативные лампы. Подумайте и о столовых приборах и еде. "Вещи, без которых я бы не вышел из дома — это нож, кремень, камера GoPro и фильтр для воды".