Как не выглядеть в поездке как турист? Советы стилиста



Классического туриста можно узнать по внешнему виду – в шортах, сандалиях или повседневной обуви, с рюкзаком за плечами и бейсболкой на голове. Когда-то еще была карта в руках, сейчас чаще всего смартфон. Понятно, что такая одежда удобна и практична, но неужели это единственное, что можно положить в чемодан? Особенно если поездка предполагает не походы на природу, а прогулки по музеям, кафе и городу? Как не выглядеть туристом?



С одной стороны, иногда показать себя туристом не так уж и плохо – местные жители предложат помощь и подскажут что-нибудь, если вы заблудились. С другой стороны, есть страны и места, где откровенная туристическая внешность является недостатком. Например, разные цены на билеты в музеи и достопримечательности для "местных" и "приезжих". Или места, где за неосторожными туристами активно "охотятся" карманники, которые считают, что туристы разгуливают с карманами, полными денег, и ценным оборудованием в сумках. Или местные жители недолюбливают туристов из-за того, что последние шумят, нарушают порядок и неуважительно относятся к местным обычаям и порядкам. Тогда лучше всего смешаться с местными жителями. Если, конечно, вы не европеец в Японии.

И это приятное чувство, когда другой турист спрашивает у вас дорогу, потому что вы похожи на местного...

Признаюсь, я тоже только недавно отказалась от такой удобной "туристической моды" и с удивлением обнаружила, что в летней городской поездке можно легко обойтись без шорт цвета хаки, строгих футболок, повседневных спортивных курток с тройной мембраной и "ботинок", а вместо них взять удобные каблучки, платья и лёгкую куртку! А вместо бейсболки можно выбрать летнюю широкополую шляпу. Понятно, что, если вы собираетесь в горы или на природу, вам не обойтись без спортивной обуви и специализированной одежды – шлепанцы или каблуки будут глупо смотреться на болотной тропе, как и развевающийся шелковый шарф на заснеженном горном перевале.

"Вопрос в том, насколько важно, чтобы человек не выглядел как турист. В конце концов, нет ничего плохого в том, что люди путешествуют. И не только одежда определяет нас как туристов, но и то, как мы чувствуем себя в этом городе, как мы выглядим: ищем что-то, растеряны, не понимаем, куда забрели, – говорит стилист Рита Эрдмане. – Но сегодня этих характерных элементов не так много, гораздо меньше людей ходят с картой города или фотоаппаратом в руках".