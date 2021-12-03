"Как прическа Джонсона". Британцы шутят и возмущаются по поводу главной елки страны
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Британские пользователи соцсетей получили новый объект для злых насмешек: главная рождественская елка страны, по традиции привезенная из Норвегии и установленная на Трафальгарской площади в Лондоне, в этом году оказалась невзрачной и кособокой.

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Одни пользователи интересуются, куда делась остальная часть елки, другие спрашивают, кто и чем обидел Норвегию.

Один пользователь предположил, что елку подстриг личный парикмахер Бориса Джонсона (премьер-министр до недавнего времени всегда ходил взлохмаченным).

Официальный аккаунт рождественской елки на Трафальгарской площади, который ведет совет лондонского района Вестминстер, отшутился: "Хочу всем сообщить, что половина веток у меня не отсутствует, они просто соблюдают социальную дистанцию".


Поводом для злословия рождественская елка на Трафальгарской площади становится регулярно. В позапрошлом году, например, британцы так же шутили над кособокостью очередного подарка из Норвегии.

"Как прическа Джонсона". Британцы шутят и возмущаются по поводу главной елки страны
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Совет Вестминстера и норвежцы отвечают, что ель высотой больше 20 метров из настоящего леса и не может быть такой же плотной и пушистой, как маленькие, специально выращенные рождественские елочки.

Елку на Трафальгарскую площадь каждый год с 1947 года присылает Лондону норвежская столица Осло - в знак благодарности за помощь в борьбе с нацистской оккупацией.

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