Меньше компенсаций и больше прав: Что означают новые железнодорожные правила Евросоюза для пассажиров?

Некоторые пассажиры, столкнувшиеся с задержками и отменами железнодорожных рейсов, могут больше не иметь права на компенсацию этим летом.

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Введенные 7 июня новые правила ЕС означают, что железнодорожные операторы освобождаются от выплаты компенсации при определенных условиях. Ранее пассажиры имели право требовать возврата 25% стоимости билета при задержке более чем на час и 50% при задержке более чем на два часа в большинстве случаев.

Но новые правила означают, что компаниям не придется выплачивать компенсацию в случае "форс-мажорных" или чрезвычайных обстоятельств, к которым относятся события, находящиеся вне разумного контроля железнодорожных операторов, такие как ураганы, наводнения, террористические атаки или пандемии.

Новые правила применяются только в том случае, если компания не может предотвратить или избежать задержек или отмен, вызванных этими событиями. Забастовки не считаются чрезвычайными обстоятельствами, и железнодорожные операторы по-прежнему должны будут выполнять другие обязательства, такие как возмещение стоимости билетов или перенаправление пассажиров.

Европейская комиссия заявляет, что этот шаг направлен на "установление равных условий с другими видами транспорта". По ее словам, в будущем будет разработана новая стандартизированная форма компенсации и возмещения в масштабах ЕС.

ЕС утверждает, что новые правила обеспечат лучшую защиту пассажиров

Несмотря на изменения в компенсации, новые правила, введенные в среду, предусматривают некоторые дополнительные меры защиты для пассажиров.

Например, если поездка прервана и пассажирам не предложено никакого решение о продлении поездки в течение 100 минут, у них появляется право на "самостоятельную пересадку". Это означает, что пассажиры смогут самостоятельно организовать свой проезд по железной дороге или на автобусе и получить от железнодорожной компании компенсацию "необходимой, уместной и разумной" стоимости нового билета.

Новые правила также включают положения о "сквозных билетах" – когда билеты на поезд с пересадкой продаются вместе. Пассажиры получат больше прав, если они пропустили пересадку, включая (1) возмещение стоимости билета или компенсацию; (2) размещение, если поездка не может быть продолжена в тот же день, и питание.

"Новые правила улучшат защиту железнодорожных пассажиров, сталкивающихся с задержками, отменами и пропущенными стыковками", – считает Европейский комиссар по транспорту Адина Вэлян.

Как изменятся поездки для пассажиров с ограниченными возможностями?

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Для пассажиров-инвалидов и людей с ограниченной подвижностью тоже есть небольшие улучшения – хотя, по мнению активистов, они все еще далеки от идеала.

Правила теперь означают, что железнодорожные операторы не могут требовать, чтобы их обязательно сопровождал другой человек, за исключением случаев крайней необходимости. В таких случаях сопровождающий имеет право на бесплатный проезд и место рядом с человеком, которому он помогает.

Период предварительного уведомления о просьбе о помощи также сокращен до 24 часов, а железнодорожные станции должны иметь центральный контактный пункт для таких просьб. Этот временной промежуток стал значительно меньше, чем на других видах транспорта, где для автобусов требуется 36 часов, а для рейсов и паромов – 48 часов.