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Кясму, Эстония
Не только Юрмала и Паланга: 10 балтийских пляжей, которые будут открыты для нас этим летом
Foto: Shutterstock

Наконец-то наступило лето и настало время отдыхать на пляжах Латвии, Литвы и Эстонии – дальше нас с вами пока все равно пускают не слишком охотно. Но сильно отчаиваться тоже не стоит, ведь помимо всем известных Юрмалы, Паланги и Пярну, в Балтии есть еще несколько не менее классных пляжей, где можно с удовольствием провести если не пару недель, то уж пару дней – точно.

Муху, Эстония


Не только Юрмала и Паланга: 10 балтийских пляжей, которые будут открыты для нас этим летом
Foto: Shutterstock

Муху — третий по размерам остров Эстонии и одно из самых интересных направлений воскресного отдыха. Традиционная культура, идиллические рыбацкие деревушки, аутентичная еда и нетронутая природа — вот основные козыри острова. А также, конечно, близость к SPA-раю под названием Сааремаа.


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Кясму, Эстония

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Латвия Летний отпуск Литва Эстония
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