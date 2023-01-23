Неприятные отпускные сюрпризы: на многих зарубежных курортах туристов ждут нововведения

Зарубежные курорты радуются восстановлению туризма после карантина. Но в то же время различные страны принимают меры, контролирующие туристов. С этого года во многих местах введен туристический налог, а на излюбленном отдыхающими из стран Балтии Тенерифе предусмотрены штрафы за мусор, курение на пляжах и кормление бездомных животных.

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Испания тоже придумала правила для туристов на своих курортах. Например, на острове Майорка решили сократить количество туристов — ограничили употребление алкоголя и установили дресс-код в ресторанах. Каких ограничений или налогов ожидать, отправляясь в отпуск, пишет rus.delfi.lt со ссылкой на LNK.

Президент Туристической палаты Литвы Жидре Гавелене рассказала LNK, что туристический налог не является сюрпризом. Его взимают большинство крупных городов и курортных регионов.

"Это не новая практика, она используется уже давно. Очень приятно, когда большая часть этого собранного налога инвестируется в туристическую инфраструктуру", - дабавила Жидре Гавелене. Она сообщила, что такой налог может применяться на региональном или городском уровне.

"Эта плата может варьироваться внутри самой страны и может быть разной в ее регионах. Однако, если вы покупаете поездку у туроператора, обычно все налоги уже включены, либо вы получаете очень четкую информацию о том, какие могут быть дополнительные сборы. Но действительно не стоит беспокоиться о том, что эта плата составит большую часть стоимости поездки. Это один или два евро в день, не более того. Часто этот налог даже не применяется к детям младше 16 или 18 лет. Есть всякие исключения", - сказала собеседница LNK.

Однако некоторые страны вводят определенные ограничения и значительные штрафы за нарушения.

"Существует старое правило не мусорить на пляжах, в общественных местах или в местах отдыха. Мы все движемся к более чистой планете. Введение правил или их объяснение вносят ясность. На Тенерифе сейчас возобновили коммуникацию, после пандемии, чтобы всем туристам было понятно", — сказала президент Литовской туристической палаты.

Говоря о правилах Майорки, Ж. Гавелене напомнила, что у этого острова есть проблема - постоянные дикие вечеринки. "И часто возникали драки. Правила введены, чтобы всем было комфортнее отдыхать. И уж точно никого без надобности не наказывают", - заверила она.