Ночь середины лета: Как отмечают Лиго в других странах

Ночь с 23 на 24 июня является праздничной далеко не только в Латвии — под разными названиями аналоги Лиго праздную во многих других странах мира. Мы предлагаем небольшой обзор того, как еще может называться этот праздник, какие традиции и у каких народов с ним связаны.

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1. Яанов день в Эстонии



В Эстонии, как и в Латвии, Яанов день, который отмечают в ночь с 23 на 24 июня, является вторым по значимости праздником в стране. Вернее не по значимости, а скорее, по вовлеченности населения в его празднования. Эстонцы любят отмечать его на природе — жечь костры, пить пиво, прыгать через огонь и, конечно же, ищут цветок папоротника. Местный колорит — эстонцы любят в этот день ходить в баню и искренне считают, что веники надо заготавливать исключительно до Яанова дня — после 24 июня веник уже целебной силы не имеет.