Новый удар по туристам? В августе пилоты Lufthansa могут начать массовую забастовку

План забастовки, обсуждаемый в профсоюзе пилотов Lufthansa, может еще больше усугубить летний авиационный хаос. Если договориться не удастся, в августе нас ожидает новая массовая волна отмены рейсов.

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По данным издания Bloomberg, переговоры профсоюза с руководством авиакомпании о зарплате и общих условиях труда пока не принесли желаемого результата.

В забастовке могут принять участие 5000 пилотов. Окончательное решение, проводить забастовку или нет, будет принято в результате голосования. Если план поддержат не менее 70 процентов членов профсоюза, он будет реализован.

Забастовка, вероятно, пройдет в середине августа - в разгар туристического сезона и массовых отпусков. Если мероприятие состоится, десятки тысяч людей лишатся долгожданного отпуска или застрянут в разных странах.

Массовые отмены рейсов Lufthansa усугубят и без того безрадостную ситуацию. Этим летом огромные очереди в аэропортах и ​​отмена рейсов — проблема номер один в международной авиации. В период пандемии многие работники аэропортов и авиакомпаний были уволены, сейчас же наблюдается острая нехватка рабочей силы. По этой причине только Lufthansa этим летом отменила уже более 6000 рейсов. Это коснулось и линий, связанных с рейсами в Таллинн.

Издание The Switzerland Times пишет, что Lufthansa и профсоюз пилотов все еще надеются избежать авиационного хаоса и добиться успеха в переговорах. На данный момент уже состоялось шесть раундов обсуждений, но общего понимания пока, к сожалению, достигнуто не было. Авиакомпания не хочет полностью удовлетворять требования представителей пилотов, а профсоюз требует, чтобы в этом году заработная плата повысилась на пять процентов и в будущем автоматически увеличивалась в соответствии с уровнем инфляции.

Известно, что после окончания пандемии продажи Lufthansa пошли резко вверх, в финансовом плане компания преуспевает, второй квартал этого года завершился прибылью. Кроме того, в связи с высоким спросом цены на билеты также постепенно стали расти.