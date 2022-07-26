Определены города, где туристы чаще всего становятся жертвами карманников

Некоторые знаменитые места имеют плохую репутацию из-за карманников, поджидающих неосторожных путешественников. Какие города, по мнению туристов, считаются самыми опасными?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Эксперты сервиса money.co.uk составили антирейтинг европейских городов и достопримечательностей, посещая которые туристы чаще всего становятся жертвами карманников.

Антирейтинг был составлен на основе более 3000 отзывов на платформе Tripadvisor. Чаще всего туристов обворовывали на знаменитой Рамбле в Барселоне (3271 отзыв). Вторую строчку рейтинга занимает Эйфелева Башня в Париже (2569 отзывов). На третьем месте - фонтан Треви в Риме (2206 отзывов).

4 место - Карлов мост, Прага

5 место - базилика Сакре-Кёр, Париж

6 место - Колизей, Рим

7 место - Староместская площадь, Прага

8 место - Лувр, Париж

9 место - собор Парижской Богоматери, Париж

10 место - собор Святого семейства, Барселона