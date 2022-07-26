Определены города, где туристы чаще всего становятся жертвами карманников
Foto: DELFI

Некоторые знаменитые места имеют плохую репутацию из-за карманников, поджидающих неосторожных путешественников. Какие города, по мнению туристов, считаются самыми опасными?

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эксперты сервиса money.co.uk составили антирейтинг европейских городов и достопримечательностей, посещая которые туристы чаще всего становятся жертвами карманников.

Антирейтинг был составлен на основе более 3000 отзывов на платформе Tripadvisor. Чаще всего туристов обворовывали на знаменитой Рамбле в Барселоне (3271 отзыв). Вторую строчку рейтинга занимает Эйфелева Башня в Париже (2569 отзывов). На третьем месте - фонтан Треви в Риме (2206 отзывов).

4 место - Карлов мост, Прага
5 место - базилика Сакре-Кёр, Париж
6 место - Колизей, Рим
7 место - Староместская площадь, Прага
8 место - Лувр, Париж
9 место - собор Парижской Богоматери, Париж
10 место - собор Святого семейства, Барселона

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Барселона Испания Италия Париж Рим Франция Чехия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium