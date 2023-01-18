Прошлым летом половина всех вылетов самолетов в Европе были задержаны. В каких аэропортах это случалось чаще всего?

Согласно последним данным, прошлым летом в Европе была задержана половина рейсов и еще примерно 2000 отменялись ежедневно в течение всего года.

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Данные, опубликованные Европейской организацией по безопасности воздушной авиации Eurocontrol, не станут неожиданностью для путешественников: многие из них и сами столкнулись с длинными очередями и отменами рейсов в последнюю минуту в течение всего 2022 года.

Согласно отчету, в течение года вылетали вовремя лишь две трети рейсов, что значительно меньше среднего показателя за 2019 год (73%). Но "летом ситуация заметно ухудшилась", — говорится в отчете. "Пунктуальность отправлений [опустилась] ниже 50% в начале июля и продолжала колебаться от 50% до 60% в течение большей части лета", — заключает Eurocontrol.

Также сотни тысяч рейсов были отменены. Но не во всех европейских странах и аэропортах дела обстояли одинаково.

В каких аэропортах было больше всего задержек вылетов?

Eurocontrol составил рейтинг 20 крупнейших европейских аэропортов по пунктуальности прибытия и отправления.

Лиссабон и Франкфурт показали самые низкие показатели вылетов вовремя среди крупнейших аэропортов Европы. Из аэропорта Лиссабона вылетали вовремя чуть более половины (54%) рейсов, из Франкфурта — 56%.

На третьем месте по непунктуальности оказался парижский аэропорт имени Шарля-де-Голля, пострадавший от забастовок прошлым летом, где вовремя вылетели всего 56,8% самолетов. Лондонский аэропорт Гатвик занял четвертое место с 57,5% рейсов, вылетающих вовремя.

Лондонский аэропорт Хитроу и амстердамский аэропорт Схипхол замыкают шестерку худших: оба они также имеют показатели пунктуальности вылетов ниже 60%.

На другом конце рейтинга Осло и Мадрид. Они возглавляют список как по пунктуальности прибытия, так и по пунктуальности отправления. 81% рейсов вылетели вовремя из аэропорта Мадрид-Барахас, а 77,2% — из Осло.

Какие страны особенно отличились задержками рейсов?

Eurocontrol также определил в каких странах происходило наибольшее количество задержек в управлении воздушным движением.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Воздушное движение распределено по Европе неравномерно. Великобритания является самым загруженным центром управления воздушным движением, за ней следуют Германия, Испания и Франция. Тем не менее, самые загруженные страны не были максимально пострадавшими.

На Великобританию и Испанию вместе пришлось всего 12 процентов от общего числа задержек в управлении воздушным движением. С другой стороны, на Германию пришлась почти треть всех задержек (30%), а на Францию – 21%. В Германии проблемы были в основном связаны с отвратительной работой в зоне управления воздушным движением в Карлсруэ, где задержки выросли на 165% по сравнению с 2019 годом.

Почему летом были такие задержки?

Главной причиной хаоса стала нехватка кадров. Тысячи авиационных работников были уволены во время пандемии COVID, поэтому авиакомпании и аэропорты с трудом справились с внезапным ростом числа путешественников в прошлом году.

Война в Украине также свела к минимуму доступное воздушное пространство, указывается в отчете Eurocontrol.

"Закрытие российского воздушного пространства привело к увеличению длительных перелетов, а более широкое использование европейского воздушного пространства в военных целях нарушило обычные потоки движения", — говорится в отчете.

По оценкам, примерно 650 рейсов в день были вынуждены летать сильно южнее из-за войны в Украине.