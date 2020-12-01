Рождественская сказка в Паланге: огоньки и тематические прогулки

С приближением самых красивых выходных года, которые в этом году неизбежно будут не такими, как обычно, литовский курортный город Паланга приглашает подойти к праздничному волшебству с толикой креатива и ответственности. Возьмите с собой только самых близких, чтобы не толпиться на публичных мероприятиях, и отправляйтесь на тематические прогулки на свежем воздухе, чтобы насладиться сказочным настроением.

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"На праздники мы в первую очередь желаем своим любимым здоровья. В нынешних обстоятельствах это пожелание – содержательное и актуальное, как никогда прежде. Поэтому мы, работники культуры, желаем здоровья всем жителям и гостям Паланги. Мы призываем людей быть сознательными, думать не только о себе, но и о близких и окружающих людях. Очень важно соблюдать все необходимые требования безопасности. Одно из них – не собираться большими компаниями", – отмечает Вита Петраускиене, директор Центра Культуры и молодежи Паланги.

Именно поэтому Паланга в этом году не будет проводить публичные праздничные мероприятия, но все же планирует удивить своих жителей и гостей, превратив город в сказку. По словам Петраускиене, сказочное настроение создадут не только специально украшенные в рождественском духе публичные пространства, но также частные дома и предприятия: "Мы призываем каждого создать по возможности больше света – украсить окна своих домов, обрамить балконы и дворы праздничными огоньками. Организации и предприятия тоже могут учесть, что приближаются самые красивые зимние выходные, и украсить свои здания".

Паланга призывает сделать свой вклад в создание праздничного настроения жителей и гостей города, передав привет в рамках проекта "99 пожеланий Паланге". "Это символическая цифра, потому что в следующем, 2021 году мы будем праздновать столетие с момента возвращения Паланги Литве. Поэтому в декабре с утра до вечера пожелания от жителей Паланги и Швянтойи, а также от известных литовских исполнителей будут транслироваться на праздничном экране, который будет установлен на площади Тышкевича", – рассказывает Петраускиене.

На экране можно будет увидеть сказки из Палангского парка сказок, который полюбился маленьким жителям курортного города и его гостям: "Лиса и кружка", "Я следую за сказкой", "Боб" и другие. Чтобы рождественского настроения было еще больше, иногда экран будет говорить голосом Деда Мороза – он будет обращаться к прохожим, призывая их остановиться и поболтать.

Во время прогулки каждый сможет почувствовать дух Рождества – везде будет править сказочная магия. "Дед Мороз может пройти рядом с каждым из вас и поделиться отличным настроением. Несмотря на то, что рядом с новогодней елкой в этом году не раскинется рождественский городок, если вы закроете глаза, то ощутите настоящий запах Рождества", – рассказывает Петраускиене.

Тематические прогулки на свежем воздухе

Молодежное пространство Центра культуры и молодежи Паланги "Без крыши" (Be stogos) тоже приспосабливается к новым правилам жизни и предлагает разные удаленные занятия, а также прогулки на свежем воздухе. Одно из таких предложений – тематические прогулки по городу, в которые может отправиться любой житель или гость города, один или вместе с близкими.

"У нас вместе с Центром культуры и молодежи Паланги много планов и идей, мы стараемся продолжать культурные и другие занятия, которые проводит молодежь. Мы и сами в них участвуем, и других приглашаем. Молодые люди активно участвуют в подготовке занятий в рождественский период, они помогают запускать разные мероприятия, которые можно проводить вне помещений, организуют акции, учатся и сообща планируют проекты и занятия на 2021 год", – рассказывает сотрудница молодежного пространства "Без крыши" Аста Тишкуте. "Во время карантина важно быть ответственными и заботиться о безопасности, поэтому мы подготовили особые маршруты с заданиями и рекомендациями, чтобы можно было взглянуть на знакомые места по-новому".

Принять участие в тематических походах можно будет с помощью мобильного приложения Actionbound. "С помощью этого приложения можно раз за разом собирать максимальное количество пунктов за успешно выполненные задания и посещенные места. К тому же нет необходимости самим проверять ответы и подсчитывать результаты. Надо скачать приложение и в поиске найти тематические маршруты в Паланге. Потом надо зарегистрироваться и получить маршрут на электронную почту – там будут связанные с маршрутом задания, карты, советы, ответы и пояснения, как оценить результат в соответствии с набранными пунктами", – рассказывает Тишкуте.

Собрав определенное количество пунктов, вы можете получить символический подарок от молодежного пространства. Сейчас разработаны три тематические бесплатные прогулки, которые будут по пятницам публиковаться в приложении (если вы зарегистрировались в приложении, то маршрут придет вам на э-почту). Они будут доступны в следующие временные отрезки:

С 13 по 29 ноября

Первый маршрут – это поучительный рассказ об успехах и неудачах, радостях и бедах. Он рассчитан на развитие воображения и способность посмотреть на привычное с другой точки зрения.

С 20 по 29 ноября

Второй маршрут предназначен фанатам фильмов и сериалов. В нем спрятано много отсылок и задач по мотивам популярных и не очень фильмов и сериалов. Возможно, прогулка откроет вам невиданные места или вдохновит на создание своего видео-шедевра!

С 27 ноября по 6 декабря

Третий маршрут рассчитан на опытных – тех, кто уже везде был и все видел, но все еще открыт новым вызовам, не боится темноты и укромных местечек.

Зарегистрироваться на тематическую прогулку можно здесь.