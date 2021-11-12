Рождественские рынки в этом году появятся и в Таллине, и в Вильнюсе. Рига пока не определилась

Прошлая зима и ковидные ограничения сильно сказались на праздновании Рождества по всей Европе. Закрытыми оказались рождественские ярмарки практически во всех странах – в Чехии, Германии, Австрии, Франции, Великобритании… Не было ярмарок и в двух из трех стран Балтии. Чуть ли не единственной рождественской ярмаркой в Европе можно было назвать девять палаток, расположившихся на Ратушной площади в Таллине.

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В нынешнем году – по крайней мере пока – повального закрытия ярмарок не наблюдается. И если рождественские рынки в Германии прямо сейчас находятся в подвешенном состоянии из-за скачка заболеваний в стране, то рынки в Вильнюсе и Таллине, похоже, в этом году действительно состоятся.

В Таллине вся суматоха начнется уже 18 ноября – именно в этот день на Ратушной площади в столице Эстонии планируют установить новогоднее дерево. После этого начнется украшение дерева, а также подготовка к открытию рождественского рынка. Рождественский рынок будет открыт в пятницу, 26 ноября, а в воскресенье на рождественской ели будет зажжена первая свеча Адвента. Предполагается, что базарчик в центре Таллина проработает до 2 января.

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В столице Литвы, которая в прошлом году обошлась без рождественского базарчика, нынешней зимой планируют установить сразу несколько Рождественских городков. Электронный городок будет действовать с 1 декабря по 9 января, а в скверах столицы будут действовать небольшие городки - с 27 ноября по 2 января. На Лукишкской площади в этом году вместо катка будет открыт городок сладостей (он будет действовать с 4 декабря по 9 января).

Рождественскую сказку "Рождественская песнь" в формате 3D на стене Кафедрального собора будут показывать 25–29 декабря. В городе будет действовать и крытый каток длиной и шириной 40 метров. В этом году он откроется у Белого моста.

Foto: Saulius Žiūra

Как обычно, в Вильнюсе будет две елки: главная - на Кафедральной площади, огни на ней зажгутся 27 ноября. Огни на елке на Ратушной площади зажгутся 4 декабря.

Что же касается Риги, то пока разрешение на проведение рождественского базарчика на Домской площади не выдано. Как DELFI уже сообщало, более 2500 местных ремесленников и надомников обратились к правительству с коллективным письмом с призывом разрешить проведение ежегодной ярмарки и Рождественских рынков после 15 ноября.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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